Seisenbacher sagt am Montag aus

Mit beinahe drei Jahren Verspätung wird am Montag der Strafprozess gegen Judo-Olympiasieger Peter Seisenbacher in Wien beginnen. Er soll sich in einem Wiener Judo-Verein an mehreren unmündigen Mädchen vergangen haben.

Eigentlich hätte die Verhandlung bereits am 19. Dezember 2016 über die Bühne gehen sollen. Der damals auf freiem Fuß befindliche Angeklagte tauchte aber zum Prozesstermin nicht auf. Die Justiz hatte zuvor keine ausreichenden Gründe für einen Antrag auf Untersuchungshaft gesehen.

Seisenbacher war nach Georgien geflohen und setzte sich später in die Ukraine ab. Dort wurde er im August 2017 von Zivilfahndern des Bundeskriminalamtes aufgespürt. Er wurde jedoch wenige Wochen später aus der Auslieferungshaft entlassen. Erst als Seisenbacher im September 2019 versuchte, die Ukraine illegal zu verlassen, wurde er wieder in Haft genommen. Am 14. September überstellten ihn die ukrainischen Behörden nach Wien. Seither sitzt er in der Justizanstalt Josefstadt in Untersuchungshaft. Seisenbachers Verteidiger Bernhard Lehofer äußerte sich bisher nicht zu den schweren Vorwürfen gegen seinen Mandanten: "Alles, was er zu sagen hat, wird er am Montag vor Gericht sagen", stellte der Jurist auf Anfrage klar.

Bis zu zehn Jahre Haft

Mit seiner Flucht dürfte Seisenbacher das mediale Interesse an seiner Verhandlung zusätzlich vergrößert haben. Journalisten mussten sich anmelden, um einen Platz im Schwurgerichtssaal zu ergattern. Ein Urteil wird für den 2. Dezember erwartet. Im Falle eines Schuldspruches drohen Seisenbacher bis zu zehn Jahre Haft. Seine Flucht würde sich auf die Strafbemessung wohl erschwerend niederschlagen.

Der Anklage zufolge war ein Mädchen neun Jahre alt, als Seisenbacher es im Jahr 1997 erstmals bedrängte. Die inzwischen Volljährige soll bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres wiederholt von ihm missbraucht worden sein.

Ab Sommer 2004 soll der Ex-Judoka ein weiteres, damals 13 Jahre altes Mädchen bedrängt haben, das er ebenfalls als Trainer in der Kindergruppe seines Judo-Vereins kennengelernt hatte. Auch mit diesem Mädchen kam es laut Staatsanwältin Ursula Schrall-Kropiunig zu sexuellen Handlungen.

Zuvor soll Seisenbacher auf einem Judo-Sommerlager im August 2001 versucht haben, einem weiteren Mädchen näher zu kommen. Die 16-Jährige wehrte ihn ihrer Darstellung zufolge aber ab. Für die Staatsanwaltschaft stellt sich dieser Vorgang als versuchter Missbrauch eines Autoritätsverhältnisses dar.