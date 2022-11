Seilbahnbetreiber wehren sich: "Wir sind keine Energieverschwender"

Selbstkritisch äußerte sich gestern in einem Mediengespräch Franz Hörl, der Fachverbandsobmann der österreichischen Seilbahnen: "Wir haben in den vergangenen Jahren sicher nicht optimal kommuniziert." Denn die Branche habe schon vor zehn Jahren mit dem Energiesparen begonnen, dies sei aber "nicht ausreichend nach außen getragen worden".

Es gehe um den Vorwurf, der Wintertourismus sei ein Energiefresser. Der Betrieb der Seilbahnen erfolge zu 90 oder 95 Prozent elektrisch, fast alle Unternehmen würden Ökostrom beziehen, so der ranghöchste Seilbahner Österreichs. "Nichtsdestotrotz haben wir eine Diskussion über Strom, der aus Gas erzeugt wird."

Franz Hörl, Obmann der österreichischen Seilbahnbetreiber Bild: APA/EXPA/JOHANN GRODER

Die Branche habe in den vergangenen zehn Jahren gemessen am Beförderungsaufkommen 20 Prozent ihres Energieverbrauchs eingespart. "Wir sind also keine Energieverschwender", so Hörl. Der Anreiz zum Sparen sei mit den aktuell hohen Preisen noch größer.

Fachverbandsgeschäftsführer Erik Wolf verwies auf einen geplanten CO2-Rechner für die Branche, der sich aktuell in der finalen Testphase befinde. Damit wolle man "klar und objektiv anerkannt" überwachen, wie viel Energie die Branche verbrauche, und den Mitgliedsbetrieben ein Instrument zur Verfügung stellen, um das eigene Angebot in Sachen Nachhaltigkeit mit jenem anderer Unternehmen zu vergleichen.

"Windkraft scheitert an Logistik"

"Die Wertschöpfung unserer Branche ist für die Regionen sehr wichtig", aber man dürfe nicht auf die Nachhaltigkeit vergessen. Die Errichtung von Windrädern auf den Tiroler Bergen scheitere derzeit vor allem an der Logistik, nicht aber am Willen, so Hörl. Die Logistik beim Aufstellen alpiner Windräder sei gleichzusetzen mit der Erschließung eines Skigebietes. Eine weitere Idee sei, die vorhandenen Speicherteiche für die Beschneiung in Zukunft auch als Pumpspeicher zu nutzen, so Wolf.