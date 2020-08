Securitys verletzt und Polizisten gedroht: "Ich ruf' den Nehammer an"

Nachdem Polizisten eingeschritten waren, drohte er ihnen noch mit einem Anruf bei Innenminister Karl Nehammer (ÖVP), den er kennen wollte. Dies änderte jedoch nichts daran, dass er festgenommen und mit zahlreichen Anzeigen bedacht wurde.

Der 32-Jährige hatte laut Polizeisprecher Paul Eidenberger um Mitternacht in dem Lokal in der Johannesgasse randaliert. Er belästigte andere Gäste, warf mit Gläsern um sich und beleidigte den Barkeeper. Zwei Sicherheitsmitarbeiter warfen den Mann aus dem Lokal, was nicht ohne handgreifliche Auseinandersetzung abging. Die beiden Securitys wurden leicht verletzt, verständigten aber die Polizei.

Polizisten "Nazi-Methoden" vorgeworfen

Beim Eintreffen der Beamten hatten die Sicherheitsleute den Betrunkenen am Boden fixiert. Als er die Uniformierten sah, richtete sich sein Zorn gegen diese. Unter anderem beschied er ihnen: "Ich zeig' euch an, weil ich kenn den Nehammer, euren Chef. Ich ruf den Nehammer an." Festgenommen wurde er dennoch, unter Unmutsäußerungen Umstehender, die den Beamten unter anderem "Nazi-Methoden" vorwarfen.

Der 32-Jährige wurde wegen gefährlicher Drohung und zweifacher Körperverletzung angezeigt. Auch mehrere Verwaltungsanzeigen, unter anderem wegen Anstandsverletzung gab es. Außerdem wurde über den Mann ein vorläufiges Waffenverbot verhängt, weil er als Waffenbesitzer registriert war.

