Sechsjähriger Linzer verirrte sich beim Skifahren: Suche bei minus zwölf Grad

In der Zwischenzeit war eine Suchaktion eingeleitet worden, die dann glücklicherweise beendet werden konnte. Der Bub war leicht unterkühlt, aber unverletzt. Er hatte versucht, bei minus zwölf Grad Celsius ins Tal zu kommen, wie die Landespolizeidirektion am Dienstag mitteilte.

Der Bub war mit drei Geschwistern und seiner Mutter (43) aus Linz angereist, um mit einem 80-Jährigen aus dem Bezirk Murau am Kreischberg einen Skitag zu verbringen. Bei der Abfahrt gegen 15.00 Uhr auf einer Piste trennte sich die Gruppe, der Sechsjährige fuhr alleine auf einer anderen Piste mit Namen "Safariland" weiter. Da die Familie nach einiger Zeit nicht wieder zusammenkam, wurde gegen 15.50 Uhr das Liftpersonal informiert, welches umgehend eine Suchaktion einleitete. Einsatzkräfte vom Pistendienst, der Bergrettung und der Polizei suchten vorerst mit Skidoos nach dem Buben - ohne Ergebnis.

Gegen 16.25 Uhr war man drauf und dran, eine groß angelegte Suche auszulösen. Da traf die Nachricht ein, dass ein Jäger den Kleinen im sogenannten Lorenzergraben am Rande einer Forststraße hockend aufgefunden und zur Talstation gebracht hatte. Erhebungen ergaben, dass der Bub bei der Abfahrt am Ende der Piste aus ungeklärter Ursache zu weit nach rechts gefahren war. Er fuhr dann über Güterwege weiter talwärts und ging anschließend bei großer Kälte noch rund drei Kilometer zu Fuß in Richtung Tal, bis ihn der Jäger entdeckte.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.