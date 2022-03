Sechsjährige ertrunken: Bootsverleiher und Eltern angeklagt

Ein gerichtliches Nachspiel hat jener tragische Bootsunfall auf der Mur im September des Vorjahres, bei dem ein sechsjähriges Mädchen aus Afghanistan ertrunken war. Die Staatsanwaltschaft Graz hat mehrere Anklagen erhoben: gegen den Vater und die Mutter des verstorbenen Mädchens ebenso wie gegen den Verleiher des Tretbootes, das ein Leck gehabt hatte.

Das Landesgericht muss nun prüfen, ob alle drei Beschuldigten das Delikt der grob fahrlässigen Tötung begangen haben. Bis zu drei Jahre Haft drohen. Ein Prozesstermin steht noch nicht fest.

Das Unglück passierte in Gössendorf südlich von Graz: Die Eltern wollten mit ihren beiden Töchtern, sechs und acht Jahre, einen Tretbootausflug auf der Mur unternehmen. Bei der Freizeitanlage Auwiesen liehen sie sich deshalb ein solches Vehikel aus.

Doch das Boot war leck, im Staubereich des Murkraftwerkes drang schließlich Wasser ein. Der Vater versuchte noch, mit beiden Töchtern ans Ufer zu schwimmen, aber vergeblich. Er konnte nur die reglose Achtjährige ans Ufer bringen. Die jüngere der beiden Geschwister ertrank im Fluss.

Die Mutter schaffte es gerade noch, sich selbst zu retten. Passanten reanimierten die Achtjährige, die dann mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen wurde. Dort lag sie tagelang im Koma, sie hat den Unfall überlebt. Dass die Eltern keine geübten Schwimmer waren und für ihre beiden Kinder – Nichtschwimmer – keine Schwimmflügerl dabei hatten, werte die Staatsanwaltschaft als grobe Fahrlässigkeit, so Hansjörg Bacher, der Sprecher der Grazer Anklagebehörde. Es liege ein schweres Verschulden vor, weshalb eine Diversion (Einstellung des Verfahrens gegen Zahlung einer Geldbuße) nicht in Frage komme.

Ebenso grobe Fahrlässigkeit wirft die Anklage jenem Unternehmer vor, der für die Verleihung der Tretboote verantwortlich war. Er soll es unterlassen haben, regelmäßige Wartungen an den Wasserfahrzeugen vorzunehmen. Daher sei ein fahruntüchtiges Tretboot verliehen worden. Eingestellt hat die Staatsanwaltschaft hingegen das Verfahren gegen jenen Mann, der das Tretboot der afghanischen Familie ausgehändigt hatte.

Der Mann sei in keinem Angestelltenverhältnis zum Tretbootverleiher gestanden und habe auch mit Wartungspflichten nichts zu tun gehabt, sagt Bacher.