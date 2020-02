Drei Millionen Euro dank Lotto-Quicktipp

Und dafür gehen jeweils knapp 3,1 Millionen Euro nach Salzburg, ins Burgenland und in die Steiermark. Alle drei Gewinner kamen per Quicktipp zum Erfolg, berichteten die Lotterien am Donnerstag.

Der Steirer ging minimalistisch vor: Er spielte lediglich einen Tipp inklusive LottoPlus und Joker, riskierte somit lediglich 3,20 Euro und erhielt nahezu das Ein-Millionenfache zurück - und das bei knapp 10,2 Millionen abgegebenen Tipps. Die Gewinner aus Salzburg und dem Burgenland versuchten jeweils mit zwölf Tipps (inklusive LottoPlus und Joker) ihr Glück und bekamen somit für jeden eingesetzten Euro gut das 140.000-fache zurück.

Bei LottoPlus gab es am Mittwoch einen Solo-Sechser. Ein Kärntner war hier per Quicktipp erfolgreich und gewann rund 700.000 Euro. Beim Joker gab es zwei Volltreffer: Ein Salzburger und ein Niederösterreicher bekommen jeweils rund 183.000 Euro aufs Konto.

Die "sechs Richtigen" waren 3, 6, 11, 16, 25 und 43