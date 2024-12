Schwierige Bekämpfung von Waldbrand in Umgebung von Graz

Der Waldbrand in Semriach betraf in den Morgenstunden am Freitag eine Fläche von rund zwei Hektar in schwierigem Gelände.

Unterstützt wurde die Brandbekämpfung auch mit Hubschraubern des Bundesheers. Der am Donnerstagabend ausgebrochene Brand betraf am Freitag eine Fläche von rund zwei Hektar in schwierigem, weil steilem Gelände. Die Löscharbeiten dürften laut Einsatzleitung der Feuerwehr noch länger andauern.

Ein auf der Semriacherstraße (L318) fahrender Pkw-Lenker hatte den Waldbrand am Donnerstagabend gegen 21.00 Uhr bemerkt und die Einsatzkräfte verständigt. In den frühen Morgenstunden waren 18 Feuerwehren mit mehr als 40 Fahrzeugen und zwei Feuerwehrdrohnen eingesetzt und Polizei, Rotes Kreuz und Bergrettung an Ort und Stelle. Die Erhebungen zur Brandursache wurden eingeleitet und ein Ermittler hinzugezogen. Um die Mittagszeit waren rund 100 Einsatzkräfte aufgeboten, "100 weitere sind in Alarmstellung", sagte Herbert Buchgraber vom Bereichsfeuerwehrverband Graz-Umgebung am Freitag.

"Brand aus" konnte auch mehr als zwölf Stunden nach Entdeckung des Brandes noch nicht gegeben werden, "aber es werden gute Fortschritte gemacht. Nun können auch Löscharbeiten aus der Luft stattfinden", so Buchgraber. Das österreichische Bundesheer unterstützt die zivilen Einsatzkräfte mit einem Black Hawk S70 und einem Agusta-Bell-212-Transporthubschrauber.

Die Semriacherstraße (L318) war laut Polizei am Freitagvormittag in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet.

