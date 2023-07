Schwerverletzter musste Nacht auf Berg verbringen

Der 60-jährige Deutsche war am Freitagabend auf dem Weg von der Wasseralm im bayerischen Berchtesgaden nach Maria Alm verunglückt. Er dürfte sich zuvor mit seinem 49-jährigen Begleiter im Bereich der Buchauer Scharte verstiegen haben. Auf einem steilen Altschneefeld in etwa 2000 Metern Seehöhe verlor der Mann den Halt und rutschte aus. Vor den Augen seines Begleiters stürzte der Bergsteiger ab und kam erst nach etwa 100 Metern zu liegen.

Auf diesem steilen Altschneefeld verlor der Mann den Halt. Bild: Bergrettung Salzburg

Dabei zog sich der 60-Jährige schwere Verletzungen zu. "Er ist auf einem pickelharten Schneefeld über schroffe Felsen gestürzt", sagte Bernd Tritscher, Pinzgauer Bezirksleiter und Bergretter aus Saalfelden. Der Einsatzleiter wurde mit seinen Kollegen und einem Alpinpolizist bei einsetzender Dunkelheit auf den Braggstein geflogen, von wo aus die Helfer zu Fuß zur Unfallstelle unterhalb des 2655 Metern hohen Selbhorns gelangten.

Notbiwak auf 2000 Metern

Während der unverletzte Begleiter via Polizeihubschrauber ins Tal gebracht werden konnte, war eine Bergung des Schwerverletzten witterungsbedingt nicht mehr möglich. Die Bergretter – unter ihnen ein Notarzt – versorgten den Patienten bei Dunkelheit auf 2000 Metern Seehöhe und richteten ein Notbiwak ein. Weitere sechs Helfer wurden nachalarmiert und brachten Sauerstoff sowie Versorgungsmaterial zur Unfallstelle.

Erst nach mehreren Anläufen gelang am frühen Freitagmorgen unter schwierigen Verhältnissen die Bergung des Verletzten mittels Polizeihubschrauber Libelle. Der Mann wurde in das Tauernklinikum Zell am See gebracht, teilte die Polizei Salzburg mit.

