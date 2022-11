Schwerer Vorwurf gegen niederösterreichischen Militärkommandanten

Dem niederösterreichischen Militärkommandanten wird ein sexueller Übergriff auf eine Mitarbeiterin vorgeworfen.

Zugetragen haben soll sich der Vorfall am 8. November außerhalb der Dienstzeit in der Hesserkaserne in St. Pölten. "Erste Sachverhaltsdarstellungen wurden bereits erstellt und werden an die Staatsanwaltschaft übermittelt", teilte das Bundesheer gestern in einer Aussendung mit. Eine vorläufige Dienstenthebung sei "unverzüglich angeordnet" worden.

Der betroffene Landesmilitärkommandant wies Donnerstagabend gegenüber dem ORF alle Vorwürfe von sich. Zum laufenden Verfahren könne er nichts sagen, Gerichte müssten nun die Situation klären. Er habe sich aber nichts vorzuwerfen und sich nichts zuschulden kommen lassen. Das Militärkommando Niederösterreich wird derzeit vom Kommandantstellvertreter geführt.

Die betroffene Mitarbeiterin habe seines Wissens keine physischen Verletzungen erlitten, sagte Bundesheersprecher Michael Bauer. Die Disziplinarabteilung im Verteidigungsministerium untersuche den Vorfall. Eine heeresinterne Kommission müsse nicht eingerichtet werden. "Das Verteidigungsministerium verurteilt diesen Vorfall zutiefst", hieß es in der Aussendung. Für den Verdächtigen gilt die Unschuldsvermutung.