Schwerer Verkehrsunfall und Hochwasser im oststeirischen Burgau

Zwei Pkw sind am Dienstagnachmittag im oststeirischen Burgau (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) zusammengestoßen. Ein 37-jähriger Lenker aus dem Burgenland kollidierte auf der L402 mit dem Wagen eines 66-jährigen Oststeirers, berichtete die Polizei. Beide Autos landeten im Straßengraben. Die zwei Fahrer wurden schwer verletzt, ein Hubschrauber flog den 37-Jährigen ins LKH Graz. Seine Lebensgefährtin und sein Sohn waren ebenfalls im Fahrzeug, blieben aber unverletzt.

Die Freiwilligen Feuerwehren aus Burgau und aus Nachbarorten waren an der Unfallstelle im Einsatz. Zeitgleich waren rund 80 Einsatzkräfte waren mit überschwemmten Straßenzügen in der Gemeinde Burgau beschäftigt. Wie die Feuerwehr mitteilte, traten in Folge schwerer Regenfälle Flüsse und Bäche über die Ufer. Das Wasser floss auch in Keller und Innenhöfe von Häusern. Neben Pumparbeiten wurden Sandsäcke eingesetzt, die Gemeinde errichtete an zwei Stellen mobilen Hochwasserschutz.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.