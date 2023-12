Schweizer Kracher im Ortsgebiet: "Das sind keine Lausbubenstreiche"

Von einem "ganz besonders herausfordernden Tag" sprach Innenminister Gerhard Karner (VP) im Hinblick auf Silvester. Die Polizei werde "alles Menschenmögliche tun, damit die Menschen in diesem Land gut ins neue Jahr rutschen". Wie berichtet, waren vor wenigen Tagen drei mutmaßliche Islamisten in Wien festgenommen worden. Die zwei Männer und die Frau befinden sich seit Montag in Untersuchungshaft. Sie sollen einem Terrornetzwerk angehören, das Anschläge auf den Kölner Dom und den Stephansdom erwogen haben soll.

Derzeit gebe es "keine Hinweise auf eine konkrete Gefährdung von Silvesterveranstaltungen", sagte gestern Michael Lohnegger von der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst. Die allgemeine Gefährdungslage in Österreich bleibt nach der Einschätzung des Verfassungsschutzes erhöht. Zudem gilt nach wie vor die Terrorwarnstufe 4, die seit dem Überfall der Hamas auf Israel in Kraft ist. Ein Großaufgebot an Polizei soll die "Sicherheit jener, die friedlich feiern wollen, gewährleisten", sagte Karner.

Deshalb werden Spezialeinheiten über den Jahreswechsel im Einsatz stehen, auch technische Hilfsmittel wie Drohnen werden als zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen eingesetzt. In den einzelnen Bundesländern wurden Einsatzstäbe gebildet. "Schnelle Interventionsteams stehen in den Ländern bereit, um die Sicherheit von Großveranstaltungen zu gewährleisten."

Die Landespolizeidirektion Wien etwa kündigte neben den Zutrittskontrollen, die von Security-Personal durchgeführt werden, auch sogenannte Durchsuchungskontrollen am Silvesterpfad in der Bundeshauptstadt an. Die Beamten werden sowohl uniformiert als auch in Zivil im Einsatz sein. Zudem werden zusätzliche Kräfte aus den Bundesländern Niederösterreich, Salzburg, Kärnten und Burgenland zur Unterstützung herangezogen.

Absolutes Böller-Verbot

Österreichs Polizei hat sich außerdem auf Vorfälle mit pyrotechnischen Gegenständen vorbereitet. Der Innenminister betonte, dass Pyrotechnik ab der Kategorie 2 – dazu gehören Blitzknallkörper, Schweizer Kracher, alle Raketen, Knallfrösche, Sprungräder und Ähnliches – im Ortsgebiet ausdrücklich verboten ist. "Das sind keine Lausbubenstreiche", sagte er gestern bei einer Pressekonferenz. Insgesamt seien in den vergangenen Wochen 20.000 illegale pyrotechnische Gegenstände an den Grenzübergängen zu Tschechien, also im nördlichen Ober- und Niederösterreich, beschlagnahmt worden.

Absolute Verwendungsverbote für Böller, Knaller & Co gelten in der Nähe von Tankstellen, Kirchen und Krankenhäusern. Die meisten Unfälle und gefährlichen Vorfälle mit pyrotechnischen Erzeugnissen sind auf Sorglosigkeit, Unachtsamkeit sowie nicht bestimmungsgemäße oder missbräuchliche Verwendung zurückzuführen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.