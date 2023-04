Schweißer bei Unfall in Steiermark lebensgefährlich verletzt

Ein 20-jähriger Facharbeiter wurde doch durch ein vier Tonnen schweres Werkstück lebensgefährlich verletzt, nachdem dieses wegen eines gerissenen Schwerlastgurts auf ihn gestürzt war.

Zu dem Unfall kam es gegen 14.00 Uhr, als der Mann gerade seine Schweißarbeiten abgeschlossen hatte. Als er im nächsten Schritt das vier Tonnen schwere Werkstück mittels Hallenkran umlegen wollte, riss einer der Gurte. Der Mann wurde unter dem Element eingeklemmt, ehe ein Arbeitskollege den Kran wieder in Betrieb nahm, um den 20-Jährigen zu befreien. Per Rettungshubschrauber wurde der Verunfallte in das LKH Graz überstellt, das Arbeitsinspektorat leitete die Untersuchung des genauen Unfallhergangs ein.

