Schwede beim Wandern in Bad Gastein tödlich verunglückt

Wie die Salzburger Bergrettung auf ihrer Homepage berichtete, dürfte der 63-jährige Mann, der in einer geführten Wandergruppe auf dem "Zirbenweg" vom sogenannten Palfnersee in Richtung Bergstation der Graukogel-Sesselbahn abgestiegen ist, ausgerutscht oder gestolpert sein. Er stürzte rund 100 Meter in die Tiefe. Für den Wanderer kam jede Hilfe zu spät. Die Wiederbelebungsversuche verliefen ohne Erfolg. Eine Hubschrauberbergung war aufgrund des einfallenden Nebels nicht möglich. Die Bergung des Verunglückten durch Mitglieder der Bergrettungsortsstellen Bad Gastein und Bad Hofgastein sei wegen des steilen, absturzgefährdeten Geländes bei Regen technisch schwierig gewesen, schilderte der Bezirksleiter der Bergrettung im Pongau, Gerhard Kremser.

Laut Polizei waren die Teilnehmer der Wanderung gut ausgerüstet und unternahmen in dieser Woche schon mehrere Bergtouren. Die Bergrettungen sowie die Alpinpolizei standen bei Nebel und Regen bis zum frühen Abend mit 25 Personen im Einsatz. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann auf dem Steig aus Unachtsamkeit das Gleichgewicht verloren hat. An der Absturzstelle führen steile, teilweise grasbewachsene Felsabbrüche hinunter.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.