Schwangere (44) in Wien von Freund geschlagen - Festnahme

Der Mann wurde wegen des Verdachts der schweren Körperverletzung festgenommen, berichtete die Polizei. Ebenso mit einer Festnahme endete ein weiterer Fall von Gewalt im Privatbereich in Ottakring: Bereits in der Nacht auf Samstag soll eine 22-Jährige ihren Mann in Anwesenheit von zwei der drei kleinen Kinder des Paares mit einem Messer bedroht haben.

Die Beamten des Stadtpolizeikommandos Favoriten fanden in der Wohnung des Paares die 44-Jährige "mit sichtbaren Verletzungen im Gesichtsbereich" vor, berichtete Polizeisprecherin Julia Schick. Ebenso in der Wohnung befand sich der 29-jährige Freund. Während eines Streits soll der Mann der offenbar Schwangeren mehrfach ins Gesicht geschlagen sowie ihr auch einen Schlag in den Bauch versetzt haben. Die 44-Jährige wurde durch die Berufsrettung Wien versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Neben der vorläufigen Festnahme sprach die Polizei gegen den Bosnier ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot aus.

22-jährige Ehefrau mit Messer bedroht

In Ottakring soll die syrische Ehefrau (22) ebenfalls im Zuge einer Auseinandersetzung den 30-Jährigen mit einem Messer bedroht haben. "Zu diesem Zeitpunkt befanden sich auch zwei der drei gemeinsamen unmündigen Kinder in der Wohnung. Der Ehemann verständigte den Polizeinotruf", so die Polizeisprecherin. Die Frau wurde wegen des Verdachts der schweren Nötigung vorläufig festgenommen. Auch in diesem Fall wurden ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.

