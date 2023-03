Schuss bei Übung: Anklage gegen 39-Jährigen steht

Ein Termin für den Prozess steht allerdings noch nicht fest.

Der erfahrene Übungsleiter hatte am 14. September vergangenen Jahres vor einer Übung – wie vorgeschrieben – die Dienstwaffen der Auszubildenden eingesammelt und verwahrt. Während die jungen Kollegen sogenannte Rotwaffen erhielten – Waffen also, die nicht geladen werden können –, vergaß er darauf, auch seine Waffe auszutauschen. Beim Vorzeigen der Übung schoss der Ausbildner dann dem 27-Jährigen aus kurzer Distanz in den Rücken. Der junge Polizist starb noch in den Übungsräumlichkeiten.

