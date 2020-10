Schule bei Explosion völlig zerstört: "Es ist schlimm"

Da, wo heute eigentlich drei Volksschulklassen unterrichtet werden sollten, liegt nur ein Trümmerhaufen. Denn eine Explosion in der Nacht auf Sonntag hat die Ausweichschule in Dornbirn in Vorarlberg völlig zerstört. Die Detonation war weithin hör- und spürbar, Glasscherben und Metallstücke flogen mehr als 100 Meter weit.

"Ich habe gerade am Computer gearbeitet. Es hat plötzlich einen lauten Knall gegeben. Meine Vorhänge wurden bei einem gekippten Fenster durchgewirbelt, obwohl ich 800 Meter weit weg wohne. Dass muss eine ordentliche Explosion gewesen sein", sagt Christian Neunteufel aus Dornbirn im Gespräch mit vol.at.

"Es ist schlimm, aber glücklicherweise erfolgte die Explosion in der Nacht", sagte Dornbirns Bürgermeisterin Andrea Kaufmann unmittelbar nach der Detonation. Die sofort eingeleiteten Ermittlungen ergaben gestern, dass bei Bauarbeiten am Samstag offenbar Gasleitungen der Ausweichschule angebohrt wurden, die sich knapp einen Meter unter dem Erdgeschoß der Schule befanden. Was allerdings das Gas zum Explodieren brachte, war gestern noch nicht bekannt.

Die alarmierten Feuerwehren sahen schon bei der Anfahrt den Großbrand, den die Explosion verursacht hatte. "Die Zufahrtsstraßen in einem Umkreis von 100 Metern waren mit Trümmern übersät", schilderte Feuerwehrkommandant Gerold Hämmerle. Zwei Passanten sind von solchen Trümmern getroffen und verletzt worden. Sie sind nach der Erstversorgung stationär im Krankenhaus Dornbirn aufgenommen worden. Während der Löscharbeiten ist auch ein Feuerwehrmitglied leicht verletzt und ambulant behandelt worden.

Häuser und Autos beschädigt

Zur Sicherheit sind auch alle umliegenden Gebäude evakuiert worden. Die Feuerwehren konnten den Holzbau nicht mehr retten. Auch die Nachbarhäuser und abgestellte Autos sind zum Teil schwer beschädigt worden. Die Ausweichschule wurde vor rund zehn Jahren gebaut und diente seither als Ausweichquartier für Schulen, die saniert oder neu errichtet werden.