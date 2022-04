Schüler von drei Burschen überfallen und beraubt

Die drei wurden kurz nach der Tat von der Polizei im Ortsgebiet gestellt und festgenommen. Sie wurden angezeigt, wie die Landespolizeidirektion Steiermark mitteilte.

Die drei in Graz wohnhaften Jugendlichen (15,14 und 13 Jahre alt) waren am Samstagabend mit dem Zug von Graz nach Lieboch gefahren. Vom Bahnhof gingen sie in den Ort. Dort trafen sie gegen 19.00 Uhr auf die beiden Schüler und forderten Bares. Laut deren Angaben hätten die Angreifer auch einen Schlagring dabei gehabt. Sie erbeuteten nur wenige Euro.

Die Schüler alarmierten die Polizei. Die Beamten sahen die drei kurz darauf im Ortsgebiet und hielten sie an. Das gestohlene Bargeld wurde sichergestellt. Der Schlagring wurde bisher nicht gefunden.