Schüler verirrten sich bei Wanderung in der Obersteiermark

Die 14 Jahre alten Schüler hatten sich in ein sehr steiles und unwegsamen Gelände verirrt, als die Dunkelheit hereinbrach. Eine Betreuerin der Burschen, die mit ihrem Turnverband in die Steiermark gereist waren, alarmierte die Rettungskräfte. Diese konnten die Jugendlichen orten und retten, hieß es am Freitag seitens der Polizei.

Das Trio war gegen 12.00 Uhr ohne jegliche alpine Ausrüstung in Richtung der noch tief verschneiten Finsterkaralm mit etwa 1.566 Meter Seehöhe aufgebrochen. Als sie gegen 18.30 Uhr noch nicht zurück waren, erstattete ihre Betreuerin eine Anzeige bei der Polizei. Einer der Burschen war da noch telefonisch erreichbar und konnte die Koordinaten ihres Standorts durchgeben. Sie waren zwischen dem Riesner Krispen und der Finsterkaralm.

Die Bergrettung Stainach, die ÖAMTC-Flugrettung und ein mit Nachtsichtgerät ausgestatteter Hubschrauber der Polizei wurden gerufen - ebenso wie die Alpinpolizei und das Team der Riesneralm Seilbahnen. Es stellte sich aber heraus, dass der Hubschrauber nicht in der Nähe landen kann und auch keine Taubergung möglich war. Daher wurden die Bergretter so nah wie möglich herangeflogen und abgesetzt. Sie brachten zu den Schülern auf und brachten sie zu einem Zwischenlandeplatz am Berg. Der ÖAMTC-Hubschrauber flog sie schließlich ins Tal, während der Polizeihubschrauber für die Ausleuchtung sorgte. Nach der Erstversorgung wurden die drei Burschen mit leichten Unterkühlungen und diversen Abschürfungen zur Kontrolle ins Diakonissenkrankenhaus Schladming gebracht.