Schüler stark in Mathe, nur Durchschnitt in Bio

Was die Pisa-Tests für 15- bis 16-Jährige sind, sind die Timss-Testungen für Volksschüler. 58 Länder nahmen an der weltweiten "Trends in International Mathematics and Science Study", kurz Timss, teil. 7000 Kinder waren es in Österreich. Mit einem konträren Ergebnis: Im Bereich Mathematik schnitten sie mit 539 Punkten im EU-weiten Vergleich stark ab, während sie in den Naturwissenschaften mit 522 Punkten nur einen Platz im Mittelfeld belegten.

"Gute, alte Vor-Corona-Zeit"

Erhoben wurden die Resultate im Frühjahr 2019, also in der "guten, alten Vor-Corona-Zeit", sagte Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) bei der gestrigen Präsentation der Österreich-Ergebnisse. Die deutlich besseren Mathe-Resultate kamen für ihn "eigentlich überraschend".

Denn bei den 72 Minuten langen Testungen verbesserten sich die österreichischen Schüler im Vergleich zur letzten Teilnahme im Jahr 2011 deutlich. Damals erreichten sie nur 508 Punkte. In den Naturwissenschaften ging es stattdessen im Vergleich zu 2011 mit 532 Punkten deutlich bergab.

Die vergleichsweise starke Mathe-Leistung der Neun- bis Zehnjährigen ist allerdings nicht überraschend: Auch bei der PISA-Studie für die 15- bis 16-Jährigen ist Mathematik traditionell das beste Teilgebiet der österreichischen Schüler. Nur jeder fünfzigste österreichische Volksschüler gilt in Mathematik als besonders leistungsschwach. Das ist der EU-weit geringste Wert. Im Spitzenfeld liegt Österreich unterdessen in puncto Volksschüler mit Migrationshintergrund. 28 Prozent der Volksschüler der vierten Klasse haben ihre familiären Wurzeln im Ausland, das ist der höchste Wert in der EU.