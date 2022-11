Schüler drohte am Telefon mit Amoklauf

Es werde sich im Laufe des Tages ein Amoklauf ereignen. Ein 20-jähriger Mann werde kommen und die Schule stürmen. Der Anruf, der Freitagvormittag in der Vorarlberger Mittelschule Dornbirn-Haselstauden einging, ließ alle Alarmglocken schrillen. Auch, weil der Anrufer für seine Drohung die eigens von der Schule installierte "Kummernummer" gewählt hatte. Rund 330 Schüler verteilt auf elf Klassen waren zu diesem Zeitpunkt im Gebäude.

Sie blieben vorerst in den Klassen – in Gesellschaft von Einsatzkräften der Spezialeinheit Cobra. Die Polizisten durchsuchten die gesamte Schule, bevor sie Kinder nach draußen brachten. Anschließend wurden die Schüler mit einem Bus in Polizeibegleitung zu einem nahegelegenen Fußballplatz gebracht. Dort wurde für die Eltern ein Sammelzentrum eingerichtet. Das Kriseninterventionsteam kümmerte sich um Kinder und Angehörige.

Dank der Rufnummernauswertung konnte die Polizei rasch Entwarnung geben: Der Amoklauf war weder vorbereitet noch geplant gewesen. Ein 15-jähriger Schüler aus dem Burgenland hatte die Kummernummer gewählt.

Über das Motiv herrschte gestern noch keine Klarheit. Der Jugendliche wird bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Die Stadt Dornbirn hat allen Familien auch in den kommenden Tagen psychologische Betreuung angeboten.