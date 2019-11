Schüler bewerten Lehrer: Umstrittene App vorgestellt

Mit der App können Lehrer und ganze Schulen per Sterne-System nach dem Schulnotensystem bewertet werden. Die Bestbewertung ist ein Stern, die schlechteste sind fünf Sterne, analog zu den Schulnoten. Auf der App sind dann die besten Schulen Österreichs und für jede Schule die besten Lehrer in einem Ranking zu sehen. Bewertet wird nach Kriterien wie Lehrangebot oder Ausstattung (im Falle der Schulen) oder Fairness, Respekt, Vorbereitung und Pünktlichkeit (bei den Lehrern). „Ich will damit mehr Fairness und Transparenz in das Schulsystem bringen und den Schülern eine Stimme geben“, sagt Benjamin Hadrigan, der die Idee zu der App hatte. Er fiel bereits durch seinen Bestseller auf, indem er schilderte, wie er mit den sozialen Medien ein erfolgreicher Schüler wurde.

Ein Vernadern der Lehrer sei nicht möglich, sagt der 17-Jährige: „Jeder Schüler hat nur eine Stimme für seine Bewertung, die er aber immer wieder verändern kann.“ Um abstimmen zu können, muss der Teilnehmer eine Handynummer bekannt geben. Produziert wurde die App von einem professionellen App-Hersteller, die Kosten von etwa 50.000 Euro übernahm ein Konsortium unter Führung von Philipp Peter Ploner, der mit der App in einer späteren Ausbauversion auch Geld verdienen will. Wie die App weiter ausgebaut werden soll, wurde aber noch nicht bekannt gegeben. Medienanwalt Michael Krüger überprüfte die App, ob sie rechtlich sicher ist.

Schon vorab hatte es heftige Kritik an der App gegeben. Die Lehrergewerkschaft hatte angekündigt, rechtliche Schritte zu prüfen.