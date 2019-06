"Schubhäftling war bettlägrig"

Nach dem Tod eines 58-jährigen Schubhäftlings im Polizeianhaltezentrum Rossauer Lände in Wien erhob die Diakonie gestern noch weitere Vorwürfe. Wie berichtet, hatte ein Rechtsberater der Diakonie den Ungarn einen Tag vor dessen Tod in seiner Zelle besucht und den Mann in einem "sehr schlechten Gesundheitszustand" vorgefunden. Die Polizei sagte hingegen, dass der 58-Jährige von einem Amtsarzt untersucht worden wäre, der die Haftfähigkeit des Mannes festgestellt habe. Entgegen dieser Darstellung der Polizei habe der Ungar keinen haftfähigen Eindruck gemacht. Die Diakonie berichtet, dass der 58-Jährige eine offene Wunde an einem Bein gehabt habe. Deshalb konnte er auch die Pritsche in seiner Zelle nicht mehr verlassen und hätte so auch nicht die Notfalltaste drücken können. Laut Polizei habe ein Beamter in der Nacht auf Mittwoch jede halbe Stunde durch das Guckloch in der Zellentür geschaut und nichts Auffälliges bemerkt. Um 7 Uhr Früh ist der Mann dann tot aufgefunden worden. Der 58-Jährige sei bei dem Besuch des Rechtsberaters auch in seinem eigenen Urin gelegen, so die Diakonie weiter.

Die Staatsanwaltschaft hat zur Klärung der Todesumstände eine gerichtliche Obduktion angeordnet, die am Montag stattfindet.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.