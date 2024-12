Schreckschüsse abgegeben: Jugendliche Einbrecher in Wien gefasst

Ein Verdächtiger konnte flüchten, ein 13-Jähriger und drei 15-Jährige wurden jedoch angehalten. Sie sollen bei einem CBD-Shop in der Praterstraße den verglasten Eingang eingeschlagen haben. Auch ein in der Nähe in der Rotensterngasse festgestellter Einbruch in ein Internet-Café könnte auf ihr Konto gehen. Die Einvernahmen waren noch offen.

Schüsse "ins lockere Erdreich"

Der Besitzer des CBD-Geschäfts verständigte gegen 3.00 Uhr die Polizei, nachdem er einen Einbruchsalarm erhalten und über Videokameras die Täter gesehen hatte. Ein Verdächtiger wurde recht rasch in der Praterstraße angehalten, die anderen liefen zunächst weiter, berichtete Polizeisprecher Markus Dittrich. Die Beamten gaben daraufhin zwei Schreckschüsse "ins lockere Erdreich" ab. So konnten auch die übrigen drei Jugendlichen geschnappt werden.

Bargeld und Cannabis sichergestellt

Bei den Beschuldigten wurden Bargeld im unteren dreistelligen Eurobereich sowie eine geringe Menge Cannabis sichergestellt. Die drei 15-Jährigen befanden sich vorerst noch in polizeilicher Anhaltung, der 13-Jährige wurde den Erziehungsberechtigten übergeben.

