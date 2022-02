Betrunkener Skifahrer löste Suchaktion aus

Der Mann hatte sich am späten Nachmittag schon ziemlich alkoholisiert von seiner Gruppe getrennt. Die besorgten Wintersportler schalteten die Polizei ein. Der Suchbereich konnte auf den Umkreis der sogenannten Speedy Filzsteinbahn eingegrenzt werden. Ein Pistenraupenfahrer fand den Abgängigen rund eine halbe Stunde später am Pistenrand unter einem Baum liegend, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung am Sonntag. Der leicht unterkühlte Deutsche wurde ins Tal gebracht und dort in die Obhut einem Mitglied seiner Gruppe übergeben.

In dieser Woche hatten bereits zwei betrunkene Wintersportler Suchaktionen in Salzburger Skigebieten ausgelöst. Ein Skifahrer hatte sich auf der Piste verirrt, ein Snowboarder in ein Après-Ski-Lokal in Zell am See.