Schneestangen durchbohrten bei Unfall Windschutzscheibe

Bild: LPD NÖ/PI Lunz am See

Einen Schutzengel hat eine 48-Jährige am Dreikönigstag bei der Fahrt von Göstling an der Ybbs nach Lunz am See bei sich gehabt: Die Einheimische hatte auf der B25 aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihren roten Renault verloren und war nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Der Wagen krachte gegen drei Schneestangen, die durch die Wucht des Aufpralles ausgerissen wurden.

Um wenige Zentimeter verfehlt

Zwei der Schneestangen durchstießen die Windschutzscheibe und bohrten sich in den Innenraum des Pkws. Eine der beiden Schneestangen drang auf Fahrerseite bis in den Fußraum vor. Sie verfehlte die 48-Jährige laut Polizei nur um wenige Zentimeter. Die Frau kam mit leichten Verletzungen und einen gehörigem Schrecken davon, teilten die Beamten am Samstagnachmittag mit.

Die Lenkerin wurde nur um wenige Zentimeter verfehlt Bild: LPD NÖ/PI Lunz am See

