Schneefahrbahn: Schülerbus rutschte in Salzburg über steilen Abhang

Bild: Feuerwehr Neukirchen am Großvenediger

Der Schülerbus war in Schräglage am Berghang liegengeblieben.

In Neukirchen am Großvenediger (Pinzgau) schlitterte ein Schülerbus rund 15 Meter einen steilen Hang hinunter, nachdem das bergwärtsfahrende Fahrzeug von der schmalen Gemeindestraße abgerutscht war. Der 68-jährige Lenker und die fünf Schüler blieben unverletzt. In Zederhaus im Lungau rammte ein Linienbus ein Brückengeländer. Der Lenker wurde schwer verletzt.

Dieses Facebook-Posting ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Der Schülerbus war in Schräglage am Berghang liegengeblieben. Die Mittelschüler und der erfahrene Chauffeur konnten das Fahrzeug über die Hecktüre verlassen. Die Kinder wurden von ihren Eltern abgeholt. Die Freiwillige Feuerwehr hat den Bus unter schwierigen Bedingungen geborgen. Zum Unfallzeitpunkt um 16.10 Uhr war die Straße im Ortsteil Sonnberg mit Schneematsch und Schnee bedeckt, wie die Polizei informierte.

Teil des Brückengeländers bohrte sich in Front des Busses

In Zederhaus rammte am Dienstagabend ein Linienbus bei starkem Schneefall auf der Gemeindestraße im Ortsteil Rothenwand ein Brückengeländer. "Das Fahrzeug drohte in den Zederhausbach zu stürzen", berichtete der Landesfeuerwehrverband Salzburg. Ein Teil des Geländers bohrte sich durch die Front des Busses und verletzte den Lenker.

Außer dem Mann befanden sich keine weiteren Personen im Bus. Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr sicherten das Fahrzeug gegen einen weiteren Absturz ab und befreiten den eingeklemmten Lenker mit Hilfe eines hydraulischen Rettungsgerätes. Der Verletzte wurde nach der Erstversorgung durch Notarzt und Rotes Kreuz ins Krankenhaus nach Tamsweg gebracht.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.