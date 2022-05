Schmutzig: Lkw stoßen oft mehr Abgase aus als erlaubt

Dass viele Pkw im Fahrbetrieb mehr Schadstoffe ausstoßen als laut Typenschein erlaubt, ist mittlerweile gerichtlich geklärt. Aber auch bei Lastkraftwagen (Lkw) werden deutlich höhere Emissionen zunehmend zum Problem. Allerdings sind die Gründe dafür nicht falsche Angaben der Hersteller, sondern die Umgehung der Computersteuerung durch die Betreiber der Fahrzeuge. Zu diesem Schluss kommen Messungen des Emissions-Kontroll-Instituts der deutschen Umwelthilfe im Auftrag der Arbeiterkammer (AK).

Bei modernen Lkw sollte ein Bordcomputer die Motorleistung drastisch drosseln, wenn die Emissionswerte nicht mehr eingehalten werden. Allerdings gibt es Software, die den Bordcomputer eines Lkw manipuliert und damit glauben lässt, die Emissionen seien in Ordnung. Damit können sich die Fahrzeughalter sowohl fällige Reparaturen an der Abgasvorrichtung als auch den Zusatz von Harnstoff (AdBlue) zur Abgasreinigung ersparen. Überprüfungen mit einem Messfahrzeug, das für längere Zeit in der Abgasfahne eines Lkw hinterher fährt, haben laut AK ergeben, dass ein Drittel der modernsten Lkw (Euro VI) und die Hälfte der etwas älteren (Euro V) die Emissionsgrenzwerte deutlich überschreiten. Gemessen wurden 118 Lkw auf österreichischen, deutschen und slowakischen Autobahnen.

Franz Greil von der AK verwies darauf, dass es für Polizisten bei Straßenkontrollen sehr schwierig sei, eine Software-Manipulation nachzuweisen: Sie könnten zudem keine Strafmandate ausstellen. Die Manipulationen belasten laut Studie der AK einerseits die Umwelt und kommen andererseits teuer. Denn da die Umweltsünder unter den gemessenen Lkw die Grenzwerte massiv übersteigen, bedeuten die Testergebnisse hochgerechnet auf die gesamte Lkw-Flotte eine Verdoppelung der Stickoxid-Emissionen durch Lkw. Außerdem seien der Asfinag Mauteinnahmen in Höhe von 61,5 Millionen Euro entgangen, weil sich die Lkw sauberer ausgewiesen hätten, als sie sind.

Sind ausländische Lkw schuld?

Für Alexander Klacska, Obmann der Bundessparte Transport und Verkehr in der Wirtschaftskammer Österreich, sind primär ausländische Fahrzeuge das Problem. Es gebe oft Lkw mit nicht-österreichischem Kennzeichen, "die ganz gerne manipulieren". Österreichische Fahrzeuge würden so häufig kontrolliert, dass man Manipulationen im Großen und Ganzen ausschließen könne. Diese würden nicht nur einmal jährlich in der Werkstatt, sondern auch auf den Straßen überproportional oft kontrolliert.