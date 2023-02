Schluss mit "Gib Gummi" - keine GTI-Treffen mehr in Reifnitz

Viele Jahre lang, seit 1982, war die Gemeinde Maria Wörth am Wörthersee in Kärnten der Nabel der Volkswagen-Fanszene. Jeweils für vier Tage hatten sich hier die GTI-Fans getroffen. "Die Geschichte dieses Großevents ist untrennbar mit dem Ortsteil Reifnitz verbunden und hat unserer Gemeinde viele Begegnungen, große Bekanntheit und nicht zuletzt auch wirtschaftliche Impulse gebracht", heißt es heute in einer Pressemeldung der Gemeinde, die sich nun vom GTI-Treffen verabschiedet.

Gleichzeitig habe der enorme Anstieg an Teilnehmenden über die Jahre jedoch auch immer deutlicher die Grenzen des möglichen Wachstums und der Belastbarkeit sowohl der Gemeinde als auch der gesamten Wörtherseeregion aufgezeigt, so Bürgermeister Markus Perdacher (VP) in dem Schreiben weiter. "Zahlreiche Begleiterscheinungen des Automobilevents haben zu zunehmender Kritik und abnehmender Akzeptanz des jährlichen Treffens geführt." Auswirkungen des Klimawandels, Verantwortung der politischen Entscheider für den Erhalt der Öko-Systeme und die Notwendigkeit, das Handeln auf allen Ebenen nach den Prinzipien der Nachhaltigkeit auszurichten machten es erforderlich, die Zukunftsgestaltung unter neue Prämissen zu stellen - deshalb habe die Gemeinde Maria Wörth sich entschlossen, in den kommenden Jahren keine konventionellen Automobil-Großevents mehr auszurichten.

Gemeinde legt Augenmerk auf Nachhaltigkeit

"Im Sinne von Localhood arbeiten wir daran, attraktive und nachhaltige Lebensräume zu schaffen, die allen Menschen zugutekommen, die sich in der Gemeinde aufhalten - unabhängig davon, ob sie ein paar Tage dort verbringen oder ein ganzes Leben", so der Bürgermeister. Die Gemeinde zeige sich offen für weitere Entwicklungen - bei künftigen Veranstaltungen würde jedoch abgewägt, inwieweit sie den Vorstellungen von sozialer und ökologischer Verträglichkeit entsprächen und die Nachhaltigkeitsstandards erfüllten. Deshalb bleibe man auch weiter in Gesprächen mit der Mobilitätsindustrie, die ebenfalls dem Wandel Richtung Ökologie und Nachhaltigkeit Rechnung tragen müsse.

Das GTI-Treffen, eins der größten Volkswagen-Treffen weltweit, war im Jahr 1982 von Erwin Neuwirth ins Leben gerufen worden - der Schauspieler betrieb zu dieser Zeit einen Gastrobetrieb in Reifnitz und zielte darauf ab, die touristische Vorsaison zu beleben. Als Veranstalter trat die Gemeinde Reifnitz/Maria Wörth in Aktion. Die Teilnehmerzahl war mit weniger als 100 bei diesem ersten Treffen noch sehr überschaubar - was sich in den Folgejahren ändern sollte. Ins Gerede kam das Treffen unter anderem wegen diverser Ausschreitungen vor allem jugendlicher GTI-Fans Anfang der 1990er-Jahre - dabei war es zu Sachbeschädigungen gekommen. Aufgrund der Maßnahmen rund um die Coronapandemie war das Treffen bereits in den vergangenen Jahren abgesagt worden. Heuer hätte es erstmals wieder stattfinden sollen.

