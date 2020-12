Schließfächer-Coup: Sechs Männer, eine Frau gesucht

Die Zahl der Tatbeteiligten hat sich den Ermittlungen zufolge auf zumindest sieben – sechs Männer und eine Frau – erhöht. Von den Angriffen am 13. November waren 68 Depots betroffen. Die Schadenssumme soll mehr als 20 Millionen Euro betragen. Zutritt in die Geldinstitute verschafften sich die Diebe, indem sie zuvor die Zutrittssysteme manipuliert hatten. Die Beute – Juwelen, Gold, Uhren und Bargeld – wurde in Taschen und Rucksäcken abtransportiert.

Für Hinweise auf die Diebesbande sind Ende November 100.000 Euro ausgelobt worden. Hinweise werden an jeder Polizeidienststelle entgegengenommen.