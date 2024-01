Schlepperei-Verdacht in Kärnten: 20 Personen aus Syrien aufgegriffen

Die Polizei entdeckte ein Fahrzeug auf einer Böschung in der Nähe, das offenbar einen Unfall gehabt hatte. Nach dem Lenker wurde erfolglos gefahndet, die Aufgegriffenen wurden zur Identitätsfeststellung in die Fremdenpolizeiinspektion Klagenfurt gebracht, teilte die Polizei am Sonntag mit.

