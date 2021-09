Schlangen im WC, streunende Katzen: Was Tierbesitzer beachten müssen

Versteckt im Heizkörper oder als unangenehme Überraschung in der WC-Schüssel: In diesem Sommer gab es einige unerfreuliche Begegnungen mit Schlangen in österreichischen Wohnungen. Können Nachbarn sich gegen Schlangen auf Abwegen, streunende Katzen und bellende Hunde wehren? Und ist das Halten von Tieren in meiner Wohnung überhaupt erlaubt?