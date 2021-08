Schlangen-Alarm: Klappergeräusche entschlüsselt

Dabei handelte es sich um Nattern und Vipern, die sich unbemerkt anschlichen. Das könnte mit einer Klapperschlange nicht so einfach passieren, beruhigen Biologen der Uni Graz nun. Denn, wie ihr Name sagt, gibt diese Schlange ein Klappergeräusch von sich, während sie sich nähert. Forscher haben herausgefunden, dass dieses Signal ausgeklügelt ist: Je näher ein potenzieller Feind an das Reptil herankommt, desto rascher wird das Klappern. Ab einer bedrohlich geringen Distanz schwenkt das Reptil auf hochfrequentes Rasseln um. "So werden herannahende Tiere getäuscht, denn sie unterschätzen dadurch die Entfernung", erklären die Forscher.