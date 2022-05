Schlange verirrte sich in Friseursalon

Der Besitzer entdeckte sie in einem Abstellraum und verständigte die Feuerwehr. Acht Feuerwehrleute waren im Einsatz, fingen die Schlange ein und entließen sie wenig später am Ortsrand wieder in die Freiheit, teilten die Einsatzkräfte mit. Kundschaft war zu diesem Zeitpunkt nicht im Laden.

Dieses Facebook-Posting ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen