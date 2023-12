Europaweiter Schlag gegen rechtsextreme Szene: Hausdurchsuchungen in Niederösterreich

Koordinierte Aktion gegen Rechtsextremismus in Niederösterreich - Waffen und NS-Devotionalien wurden gefunden.

Nach Angaben des Innenministeriums vom Freitag sind wegen Delikten nach dem Verbots- und Waffengesetz u. a. Waffen, Munition, Datenträger sowie zahlreiche NS-Devotionalien sichergestellt worden.

Einer Aussendung zufolge waren am Donnerstag bei 7 Männern und einer Frau Hausdurchsuchungen und Einvernahmen durchgeführt worden. Der Einsatz sei "ein gezielter Schlag gegen Hasskriminalität im Netz und gegen rechtsextremistisch motivierte Straftäter" gewesen, wurde in einer Aussendung betont. Zeitgleich sei auch in Frankreich, Deutschland, Italien und Spanien gegen Hate Crime-Delikte vorgegangen worden.

Den Beschuldigten wird laut Innenministerium vorgeworfen, sich im Sinne des Verbotsgesetzes wiederbetätigt und Delikte nach dem Waffengesetz begangen zu haben. Die Sicherstellungen bei den Hausdurchsuchungen stünden "mit den vorgeworfenen Straftaten in Verbindung". Die entsprechenden Gegenstände würden nun ausgewertet.

"Der Schlag gegen die rechtsextreme Szene zeigt, dass die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst gut aufgestellt ist", so Innenminister Gerhard Karner (ÖVP). Die DSN sei "auf keinem Auge blind" und bekämpfe jede Form von Extremismus. Mit der Neuaufstellung in den Bundesländern werde der Staatsschutz künftig sogar noch mehr Schlagkraft bekommen. "Straftaten von Extremisten, ob im Internet oder auf der Straße, werden konsequent verfolgt", sagte Karner.

"Entschlossen gegen jegliche Art von Hasskriminalität und Rechtsextremismus vorzugehen, ist zentraler Auftrag der DSN und der jeweiligen Landesämter. Jedem Ansatz von Rechtsextremismus gilt es entschieden entgegenzutreten", erklärte Omar Haijawi-Pirchner, Direktor der DSN. Durch den europaweiten Einsatz sei ein klares Zeichen gegen Hass und Extremismus gesetzt worden.

Europaweit sei am Donnerstag bei 209 Zielpersonen eingeschritten worden, um Hasskriminalität sowohl online als auch im realen Leben zu bekämpfen. Die Zielpersonen hätten "allesamt extremistische Ideologien" aufgewiesen, teilte das Ministerium mit.

