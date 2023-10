"Schlag dich tot": Rabiater Ortschef wird zurücktreten

Videoaufnahmen des Vorfalls verbreiteten sich in Sozialen Medien.

Offenbar im Garten eines Gemeindebürgers droht Bauer diesem derb mit "Ich schlag dich tot, du Arschloch, du!" und "Du bist nächste Woche nicht mehr in deinem Haus, wenn ich das möchte!" Es folgen Schubsereien des Bürgermeisters, schließlich wird auch sein Gegenüber handgreiflich. Dem vorausgegangen sein soll eine Auseinandersetzung im Wirtshaus, von der es ebenfalls Videoaufzeichnungen geben soll.

FPÖ will sofortigen Rücktritt

Nach Bekanntwerden der Videos kündigte Bauer nun an, dass er seine politischen Funktionen mit Ende November zurücklegen werde. Das habe aber nichts mit diesen "privaten Vorfällen" zu tun. Der Bürgermeisterwechsel sei geplant gewesen, nun werde das eben ein paar Tage früher umgesetzt. Der FPÖ – Koalitionspartner der ÖVP in Niederösterreich – geht das nicht weit genug: Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (VP) müsse dafür sorgen, dass der Ortschef sofort zurücktrete, so die Freiheitlichen.

Schrattenberg liegt im Bezirk Mistelbach:

