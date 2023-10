Schlafwandler verletzte sich bei Sturz aus Fenster

Der Pole wurde beim Aufprall auf einer Wiese verletzt, konnte aber noch selbst um Hilfe rufen. Eine Nachbarin hörte die Schreie und alarmierte die Rettungskräfte sowie den Vermieter. Der Arbeiter wurde von der Crew des ÖAMTC-Rettungshubschraubers C17 ins LKH Graz geflogen, hieß es seitens der Polizei.

Der Pole ist zusammen mit Arbeitskollegen in der Südsteiermark, weil sie dort Glasfaserkabel verlegen. Untergebracht sind die Männer in einer Gästeunterkunft in Gamlitz (Bezirk Leibnitz), wobei der 30-Jährige ein Zimmer im Obergeschoß hat. Gegen 23.40 Uhr hörte die Nachbarin die Hilferufe. Der Mann dürfte kurz davor aus dem Fenster gestürzt sein.

Da es keine unmittelbaren Zeugen des Sturzes gibt und der Verletzte auch noch nicht befragt werden konnte, ist der Grund noch nicht ganz geklärt. Seine Kollegen gaben aber an, dass er gelegentlich schlafwandle und ihm am nächsten Tag die Erinnerung daran meist fehle.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.