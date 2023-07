Schimmelmessung vorgetäuscht: Seniorin in Graz bestohlen

Schmuck und Wertgegenstände im niedrigen fünfstelligen Euro-Bereich sind nach der angeblichen Messung aus ihrer Wohnung verschwunden, teilte die Polizei in einer Aussendung am Freitag mit. Der laut Aussendung kräftig gebaute Mann mit blonden kurzen Haaren, blauer Jeans und oranger Weste läutete Donnerstagmittag an der Wohnungstür der Seniorin. Dieser gab vor, eine notwendige Schimmelmessung durchzuführen. Während der zwischen 1,80 und 1,85 Meter große "Handwerker" mit der 72-Jährigen ins Badezimmer ging, soll sich ein zweiter Täter in die Wohnung geschlichen und Schmuck und Wertgegenstände gestohlen haben. Die Frau bemerkte den Diebstahl erst, als der Betrüger bereits die Wohnung wieder verlassen hatte. Die Polizei warnte vor derartigen Betrugsmaschen mit falschen Handwerkern und wies darauf hin, dass echte Handwerksarbeiten in der Regel zeitgerecht angekündigt werden.

