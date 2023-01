Schauspieler Florian Teichtmeister wegen Kinderpornografie angeklagt

In der Wohnung des 43-Jährigen wurde kinderpornografisches Material gefunden.

Der Wiener Schauspieler Florian Teichtmeister muss sich am 8. Februar wegen schwerer Vorwürfe vor Gericht verantworten: In seiner Wohnung wurden auf diversen Datenträgern 58.000 Mediendateien mit mutmaßlich kinderpornografischem Material sichergestellt. Es gilt die Unschuldsvermutung. Der 43-Jährige ist durch zahlreiche Auftritte in Film und Fernsehen bekannt. Seinem Anwalt Michael Rami zufolge wird sich der Künstler schuldig bekennen. Er selbst habe jedoch nie Minderjährige angerührt.