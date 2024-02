Schaltjahr 2024: Der Kalender kennt viele Zeitrechnungen

Der Mensch irrt, solange er strebt, aber mit der Zeit irrt er weniger. Diese These lässt sich anhand der Kalendergeschichte festmachen, die schon in der Steinzeit beginnt. Die Menschen orientierten sich grob an den großen Tierwanderungen und mit der Sesshaftwerdung immer mehr nach Mond und Sonne (Stonehenge oder Himmelsscheibe von Nebra). Die ältesten, detaillierten Kalender stammen aus den frühen Hochkulturen Ägyptens und Mesopotamiens.