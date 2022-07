Schäden nach Unwettern in Salzburg und Tirol

Innerhalb kurzer Zeit traten wegen der hohen Niederschlagsmengen Bäche über die Ufer, "einige Wohnhäuser und Straßenabschnitte wurden durch Schlamm, Gestein und Gehölz vermurt", hieß es gestern in einem Polizeibericht.

Mehrere Häuser wurden bei den Unwettern beschädigt, in der Gemeinde Hollersbach waren Gebäude von der Außenwelt abgeschnitten, berichtete Bezirksfeuerwehrkommandant Klaus Portenkirchner. Zudem löste die Feuerwehr gestern Bezirksalarm aus. Vier Katastrophenzüge aus dem Pinzgau waren im Einsatz, rund 500 Feuerwehrleute beteiligten sich an den umfangreichen Aufräumarbeiten. Aus Sorge vor erneuten Gewittern wurden zudem vier Häuser im Hollersbacher Ortsteil Grubing evakuiert. Auch 14 Personen, die sich auf Almhütten im Trattenbachtal in Neukirchen aufhielten, mussten mit einem Hubschrauber ausgeflogen werden.

Unwetterschäden in Tirol

Auch im Bundesland Tirol gingen nach den folgenschweren Gewittern der vergangenen Woche am Donnerstag erneut Unwetter nieder. In Wattens (Bezirk Innsbruck-Land) kam es zu einem Felssturz, bei dem mehrere große Felsbrocken auf die Landesstraße fielen und die Straße vorübergehend blockierten.

In Serfaus (Bezirk Landeck) standen 56 Feuerwehrleute in "unwegsamem Gelände" und bei Dunkelheit im Einsatz, als durch einen Blitzschlag ein Waldbrand ausgelöst wurde. Verletzt wurde dabei niemand.

Auch jener Pfarrer, der seit etwa einer Woche vermisst wird, seit er im Stubaital von den Fluten mitgerissen worden war, konnte bisher noch nicht gefunden werden. Die Suche nach dem Geistlichen wird die Wasserrettung am Sonntag wieder aufnehmen.