Schädel und Knochen im Bezirk Melk im Müll entdeckt

Mitarbeiter hatten einen Schädel und Knochen laut "NÖN" vergangenen Donnerstag beim Ausleeren eines Containers in einer Umladestation entdeckt. Die Gebeine dürften bereits älter sein und sollen in einem Plastiksack in Kemmelbach entsorgt worden sein.

Es gebe keine Hinweise auf einen strafrechtlichen Tatbestand, sagte Polizeisprecher Stefan Loidl am Montag auf Anfrage.

