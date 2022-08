Sauerstoff explodierte beim Anzünden von Zigarette - 56-Jährige tot

Die Frau, die über Schläuche in die Nase aus einem Sauerstoffgerät versorgt wurde, hatte sich im Gastgarten eines Cafes unweit des Wohnheimes neben ihrem Lebensgefährten eine Zigarette angekündet. Dabei kam es zur Entzündung, wobei sie so schwere Verletzungen erlitt, dass die Reanimationsbemühungen des gerufenen Notarztes erfolglos blieben.

Wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Freitag mitteilte, passierte der Unfall gegen 16.10 Uhr in einem Kaffeehaus in Bad Radkersburg (Bezirk Südoststeiermark). Die Frau, die laut den Informationen der Ermittler durch eine Vorerkrankung belastet war, atmete die entstandenen Rauchgase ein und verstarb aufgrund eines Inhalationstraumas.