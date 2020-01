Sanel Kuljic gegen Auflagen enthaftet

Vom Nationalspieler zum Drogenhändler: Es ist nur etwas mehr als einen Monat her, dass der ehemalige Profifußballer Sanel Kuljic im Wiener Straflandesgericht wegen Drogenhandels zu zwölf Monaten unbedingter Haft verurteilt wurde. 80 Gramm Kokain hatte er an mehrere Abnehmer verkauft. Neben dem Handel mit Kokain wurde ihm auch illegaler Waffenbesitz angelastet.

Vor Gericht zeigte sich Kuljic damals geständig und therapiewillig. „Ich will ein strafloses Leben“, sagt der 42-Jährige im Zeugenstand. Er wurde (nicht rechtskräftig) zu zwölf Monaten unbedingter Haft verurteilt. Die Staatsanwaltschaft legte laut einer Sprecherin des Wiener Landesgerichts Strafberufung gegen dieses Urteil ein. Sein Verteidiger Philipp Wolm hatte bereits im Prozess dafür plädiert, dass Kuljic eine Drogentherapie machen sollte, statt im Gefängnis zu sitzen. Der Jurist stellte einen Enthaftungsantrag für seinen Mandanten.

Diese Möglichkeit wurde dem Familienvater nun eingeräumt. Freitagnachmittag wurde er nun mit mehreren Auflagen enthaftet. Er muss eine Therapie absolvieren, muss sich regelmäßig bei Gericht melden und muss für die Justiz erreichbar bleiben. Absolviert Kuljic diese Therapie erfolgreich, kann die Strafe endgültig bedingt nachgesehen werden.

Zweite Verurteilung

Kuljic war bereits vor der Verurteilung wegen Drogenhandels für die Justiz keine Unbekannter. Im Oktober 2014 wurde er nach dem größten Wettskandal in der Geschichte des österreichischen Fußballs wegen schweren Betrugs, Erpressung und Nötigung zu fünf Jahren Haft verurteilt. Im Mai 2017 wurde er wegen guter Führung vorzeitig aus der Haft entlassen.

Seine Leben in Freiheit dauert aber nur etwas länger als zwei Jahre. Am 20. September 2019 wurde er wegen des Verdachts des Drogenhandels in Wien festgenommen. Zuvor war er längere Zeit von der Polizei beschattet worden.

Artikel von Philipp Hirsch Redakteur Land und Leute p.hirsch@nachrichten.at