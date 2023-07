Salzburger verlor mehr als 100.000 Euro an Internet-Betrüger

Der Traum vom schnellen und vielen Geld hat in den vergangenen Wochen für einen Salzburger mit einem riesigen Verlust geendet. Der 28-Jährige "investierte" auf Anraten einer Internet-Bekanntschaft Geld vermeintlich in Kryptowährungen und überwies dafür wiederholt vier- und fünfstellige Beträge auf verschiedene Konten und sogenannte Wallets. Als er wegen der ersten Auszahlung nachfragte, brach der Kontakt aber plötzlich ab. Der Mann verlor über 100.000 Euro an die Betrüger.

Der Salzburger hatte vor gut einem Monat auf einer Dating-Plattform eine angebliche Niederländerin kennengelernt, die ihn schließlich zur Geldanlage in Kryptowährungen überredete, weil man hier schnell viel Geld gewinnen könne. Nach ungefähr einem Monat erkundigte sich der 28-Jährige, wann er mit einer ersten Auszahlung rechnen dürfe, und daraufhin sei der Kontakt abgebrochen, sagte ein Polizeisprecher. In der Folge erstattete er Anzeige.

