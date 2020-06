Salzburger Erzbischof Lackner neuer Vorsitzender der Bischofskonferenz

Der Salzburger Erzbischof galt als Wunschkandidat seines Vorgängers Kardinal Christoph Schönborn (75). Ob er diesem auch als Wiener Erzbischof nachfolgen wird, liegt zumindest im Bereich des möglichen. Zum neuen Stellvertreter wurde nun der Linzer Bischof Manfred Scheuer (64) gekürt. Das neu gewählte Führungsduo steht für die nächsten sechs Jahre an der Spitze des heimischen Episkopats.

Lackner will in seiner neuen Funktion als Vorsitzender der Österreichischen Bischofskonferenz die "brüderliche Zusammenarbeit" unter den Bischöfen Österreichs stärken und zugleich die "Sorgen, Nöte aber auch Hoffnungen und Visionen der Kirche in Österreich in die Weltkirche einbringen und auch anwaltschaftlich vertreten". Das betonte er am Dienstag gegenüber der Kathpress.

Dank an Schönborn

Lackner rief die Bischöfe zu einer neuen Nachdenklichkeit auf, wie das Wesentliche des Glaubens, das Evangelium mit seiner Botschaft der Menschenfreundlichkeit Gottes, noch verstärkt werden könne. Die Kirche müsse sowohl "Salz der Erde" als auch "Licht der Welt" sein, zitierte der neue Vorsitzende der römisch-katholischen Bischofskonferenz ein biblisches Wort.

Auf die Coronakrise angesprochen, sagte der Erzbischof, dass sie auch für die kirchlich Verantwortlichen eine einzigartige Erfahrung gewesen sei. Am Anfang selbst "tastend", habe man versucht, verantwortungsvoll für die Menschen da zu sein und für den Staat ein verlässlicher Partner zu sein. Dass über viele Wochen keine öffentlichen Gottesdienste möglich waren, sei für viele Menschen ein großer Verzicht gewesen, räumte der Erzbischof ein: "Aber ich bin überzeugt, dass dies ein großer Beitrag zur Gesundheit der Bevölkerung war und dafür gebührt auch allen der Dank vonseiten der öffentlichen Stellen".

Sein ausdrücklicher Dank gelte Kardinal Christoph Schönborn, der der Bischofskonferenz 22 Jahre vorgestanden war und diese mit Umsicht, Sorge und Liebe geführt und vertreten habe. Dies nehme er sich auch als Vorbild mit für seine künftige Aufgabe, so Lackner.

Rechtlich gesehen kein "Oberbischof"

Schönborn hatte die Sommervollversammlung der Bischöfe am Montagnachmittag noch eröffnet und die Sitzung bis zur Wahl am Dienstagvormittag geleitet. Mit der personellen Weichenstellung endete die mittlerweile 22 Jahre andauernde Ära des Wiener Erzbischofs an der Spitze der Bischofskonferenz. Am 30. Juni 1998 hatte er vom damaligen Grazer Diözesanbischof Johann Weber den Vorsitz in der Bischofskonferenz übernommen, den er aufgrund mehrfacher Wiederwahl seither ohne Unterbrechung innehatte. Zuletzt war Schönborn im November 2016 für weitere sechs Jahre im Amt bestätigt worden.

Anfang März hatte Kardinal Schönborn schriftlich von sich aus seinen Rücktritt erklärt. Somit hätte ursprünglich die Wahl seines Nachfolgers bereits Mitte März stattfinden sollen. Die Frühjahrsvollversammlung der Bischofskonferenz musste jedoch aufgrund der Corona-Pandemie kurzfristig abgesagt werden, und Kardinal Schönborn wurde damals von den Bischöfen gebeten, sein Amt bis auf Weiteres auszuüben.

Der Vorsitzende der Bischofskonferenz ist kirchenrechtlich gesehen kein "Oberbischof" und hat daher auch keine Befugnisse, in die vom Kirchenrecht klar geregelten und sehr umfassenden Kompetenz der Diözesanbischöfe einzugreifen. Formal ist er nur ein auf sechs Jahre gewählter Vorsitzender eines Gremiums, das relativ wenige Eigenkompetenzen hat. Freiwillig und somit einstimmig können die Diözesanbischöfe jedoch die Themenbereiche ausdehnen, die sie österreichweit verbindlich regeln wollen, was auch immer wieder geschieht und gerade während der Corona-Krise der Fall war.

Ein Spätberufener an der Spitze

Lackner, der als gewitzt und sportlich gilt, erfuhr seine Berufung später als viele andere Geistliche. Geboren am 14. Juli 1956 im steirischen Feldbach, begann er zuerst eine Elektriker-Lehre. Im Alter von 22 Jahren ging er als UNO-Soldat für ein Jahr nach Zypern. Während seines dortigen Einsatzes soll auch seine Entscheidung gereift sein, den geistlichen Weg einzuschlagen, weswegen er anschließend die Matura nachholte.

1984 trat Lackner in den Franziskanerorden in Reutte in Tirol ein (und nahm dabei den Namen Franz an, sein Taufname lautet eigentlich Anton) und schloss den Weg fünf Jahre später mit der "Ewigen Profess" ab. 1991 empfing er schließlich die Priesterweihe. Er studierte Theologie und Philosophie, letzteres schloss Lackner an der Päpstlichen Universität Antonianum des Franziskanerordens in Rom mit dem Doktortitel ab.

Im April 1999 wählte ihn das Provinzkapitel der Wiener Franziskanerprovinz zum Provinzial. Im selben Jahr wurde er Professor für Philosophie an der Philosophisch-Theologischen Hochschule im niederösterreichischen Heiligenkreuz. Im Oktober 2002 ernannte Papst Johannes Paul II. Lackner zum Weihbischof der Diözese Graz-Seckau. 2013 schließlich folgte durch die Wahl des Salzburger Dom- und Metropolitankapitel und die darauf folgende Bestätigung durch Papst Franziskus der Aufstieg zum Salzburger Erzbischof und damit zum "Primus Germaniae". Seit Anfang 2015 fungierte Lackner auch als Stellvertreter Schönborns in der Bischofskonferenz.

Immer wieder positionierte sich Lackner so, dass er zum aufgeklärteren Teil des Klerus gezählt wurde. Etwa durch die Aufnahme Hunderter Flüchtlinge 2015, oder indem er seinen Weihbischof Andreas Laun zurückpfiff, als dieser das Tolerieren von Homosexualität mit der NS-Diktatur verglich. Seine größte Bewährungsprobe absolvierte Lackner als päpstlicher Visitator in der von der Causa Alois Schwarz gebeutelten Diözese Gurk-Klagenfurt. Die Weihe von Schwarz' Nachfolger Josef Marketz übernahm er dann persönlich.