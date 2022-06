Salzburg sperrt zu Pfingsten Autobahnabfahrten

Entlang der Tauernautobahn (A10) werden darum von Freitag, 3. Juni, bis Montag, 6. Juni, jeweils von 6.00 bis 22.00 Uhr alle Abfahrten zwischen Puch-Urstein und Zederhaus zur Entlastung der Anrainergemeinden gesperrt. Mit der Maßnahme soll verhindert werden, dass Urlauber im Falle von Staus Ausweichrouten durch die Orte entlang der Autobahn suchen.

Zielverkehr ist ausgenommen

Der Zielverkehr ist von den Sperren ausgenommen. Parallel dazu wird es in den Flachgauer Gemeinden Grödig, Wals-Siezenheim, Großgmain, Anif und Elsbethen Durchfahrtssperren geben, um den Umgehungsverkehr zu vermeiden. Das Land empfiehlt Transiturlaubern dringend, nicht abzufahren und auf der Autobahn zu bleiben. "Die schnellste Route in den Süden führt über die A10", hieß es in einer Aussendung am Donnerstag. Die Polizei werde am Pfingstwochenende die Abfahrts- wie die Durchfahrtssperren kontrollieren.

Video: Die ÖAMTC-Verkehrsprognose bis zum 6. Juni

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Abfahrverbote auch in Tirol

Tirol greift zu ähnlichen bereits erprobten Maßnahmen: Damit Durchreisende im Falle eines Staus nicht von der Autobahn abfahren und das niederrangige Straßennetz verstopfen, werden auch im heurigen Sommer wieder sogenannte Abfahrverbote gelten. Und zwar bereits ab dem Pfingstwochenende bis in den September hinein, teilte das Land am Montag mit.

Ausgenommen sind Ziel-, Quell- und Anrainerverkehr, hieß es. Kontrollieren wird dies die Polizei. Die ersten Fahrverbote – ausschließlich in Fahrtrichtung Süden – gelten damit bereits mit Beginn des Pfingstwochenendes, zwischen Freitag 3. Juni, 7.00 Uhr und Sonntag, 5. Juni, 19.00 Uhr.

Eigens geschulte Aufsichtsorgane kontrollieren

Die Fahrverbote wurden von der Verkehrspolizei in das Verkehrsinformationssystem des Innenministeriums eingespielt, damit diese den Fahrerinnen und Fahrern direkt auf den Navigationsgeräten digital angezeigt werden. Polizei und eigens geschulte Straßenaufsichtsorgane werden die Einhaltung zudem an neuralgischen Punkten kontrollieren. Dafür wurde von der Landesregierung 100.000 Euro in die Hand genommen.

ÖBB stocken Sitzplätze zu Pfingsten auf

Um überfüllte Züge rund um das kommende Pfingstwochenende zu verhindern, planen die Österreichische Bundesbahnen (ÖBB) zusätzliche Verbindungen und verstärken bestehende Züge. Die Zahl der Sitzplätze werde - vor allem auf den stark frequentierten Strecken der West- und Südbahn - dadurch um über 13.000 erhöht, hieß es am Dienstag. Die ÖBB empfiehlt dennoch "dringend Sitzplätze zu reservieren" und auch die zusätzlichen Verstärkerzüge zu nutzen.