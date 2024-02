Salzburg sperrt A10-Abfahrten für Stau-Flüchtlinge

Bilder wie dieses in Golling sollen der Vergangenheit angehören - die Anrainergemeinden sollen entlastet werden.

Das Land Salzburg hat auf Wunsch der Bürgermeister im Tennengau nun eine neue Verordnung erlassen: Wer in Hallein, Kuchl oder Golling von der A10 abfahren (und dem Stau ausweichen will), der muss ein Ziel in einem bestimmten Umkreis angeben - oder wird wieder zurückgeschickt auf die Autobahn. Das berichten die Salzburger Nachrichten.