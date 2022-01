Rund 400 Teilnehmer bei Lichtermeer in Klagenfurt

Die stille Demonstration hatte unter dem Motto "Yes we care" stattgefunden, Vorbild war die Kundgebung in Wien unter dem selben Titel.

Kurz vor 18.00 Uhr traten die Teilnehmer auf die Fahrbahn des Viktringer Rings in Klagenfurt und stellten dort Kerzen auf den Mittelstreifen. Mit der Veranstaltung, bei der es weder Transparente noch Sprechchöre gab, wollten die Veranstalter auch Dankbarkeit gegenüber dem Personal in Gesundheitsberufen zum Ausdruck bringen.

Geplant war die Kundgebung als stilles Gegenstück zu den Demos der Corona-Maßnahmengegner. Eine solche hatte in Klagenfurt am Samstag zu Mittag stattgefunden, laut Polizei mit bis zu 2.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern.