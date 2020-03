Rund 23.500 Österreicher sind noch im Ausland

Rund 23.500 der ursprünglich 47.000 registrierten Österreicher sind bisher zurückgekommen oder zurückgeholt worden, wie das Außenministerium in einer vorläufigen Bilanz am Wochenende bekannt gab.

Am Sonntag war der 32. Rückholflug mit 280 Urlaubern aus Indonesien und Malaysia in Wien gelandet, ebenfalls am Wochenende war eine Sondermaschine aus Peru gekommen. 5900 Personen aus 20 Ländern seien mit Hilfe des Außenministeriums bisher zurückgeholt worden, sagte Ressortchef Alexander Schallenberg (VP). Wer sich noch im Ausland befinde, solle sich aber rasch um eine Rückkehr bemühen. "Unsere Notflüge wird es nicht ewig geben", so Schallenberg. Einige Staaten hätten bereits die vollständige Sperre ihres Luftraums angekündigt.

