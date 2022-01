Rund 100 Fahrzeuge bei illegalem Tuning-Treffen in Salzburg

Kurz zuvor trafen sich 50 Personen samt aufgemotzter Wagen in Salzburg-Schallmoos. Die Polizei kontrollierte an beiden Orten die Fahrzeuge und verteilte über 90 Anzeigen wegen Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung, das Kraftfahrgesetz, Pyrotechnikgesetz oder Covid-19-Maßnahmengesetz, hieß es in einer Presseaussendung der Polizei.